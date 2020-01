Nytt inkassolovforslag kan kutte gebyrene med to milliarder kroner

Et utvalg vil nekte inkassoselskapene å kreve store gebyrer ved ubetalte bompenger, telefon- eller legeregninger. Det kan spare forbrukerne for store summer.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Et arbeidsutvalg som kommer med forslag til ny inkassolov, vil blant annet kutte gebyrene på småkrav på under 500 kroner. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Dagens Næringsliv har lest et forslag til ny inkassolov som legges fram mandag formiddag. I lovforslaget går en regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe, bestående av folk fra blant annet Forbrukerrådet, Finans Norge, Virke Inkasso og Finanstilsynet, inn for å kutte gebyrene på småkrav på under 500 kroner.

Arbeidsgruppen foreslår at det kun skal være lov med fire purringer og et samlet gebyr på 240 kroner, mot 700 kroner i dag. For et slikt krav som betales etter den første betalingsoppfordringen, blir gebyret 70 kroner mot 350 kroner i dag. Det er en reduksjon på 80 prosent.

Krav på under 500 kroner omfatter mer enn hvert tredje inkassokrav.

Arbeidsgruppen foreslår også å halvere purregebyret kommuner og offentlige etater kan legge på ubetalte regninger fra 70 til 35 kroner.

I alt vil endringene medføre en årlig besparelse på rundt to milliarder kroner for forbrukerne, dersom de blir vedtatt. Arbeidsgruppen skriver også at det kan føre til at føre til at flere inkassoselskaper må slås sammen eller avvikles.

Publisert: Publisert 26. januar 2020 22:02

Mest lest akkurat nå