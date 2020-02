Beruset bilfører kjørte i grøfta - passasjer til sykehus

Passasjer sendt til sykehus med ambulanse. Store skader på bilen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Beruset sjåfør kjørte i grøfta. Passasjer tatt med til sykehus. Foto: Ronny Hjertås

Janne Hagen Nyhetssjef

HOMMERSÅK: Klokken.15.03 fikk politiet melding om at en person drakk alkohol og var åpenbart beruset da han satte seg inn i en bil. Like etter kom det ny melding tom at bilen har kjørt av veien ved Bersagel.

Bilføreren, som er i slutten av 30-årene, er oppegående, men slår ut på alkometer. Patruljene har rekvirert ambulanse til passasjeren.

Bilen har store skader i front, så bilberging er rekvirert. Fører fremstilles lege for utvidet prøve, passasjer sendt til sykehus med ambulanse.

Politiet oppretter sak for kjøring i beruset tilstand, trafikkuhellet og funn/ beslag av legemidler i kjøretøyet.

Publisert: Publisert: 1. februar 2020 15:52 Oppdatert: 1. februar 2020 16:10

Mest lest akkurat nå