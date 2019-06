Kan bli etterforsket som hatkrim

Da ekteparet kom hjem natt til søndag, hadde gjerningspersoner stjålet for store verdier fra huset deres på Vatne i Sandnes. I tillegg var det meste av innbo ødelagt og flere steder var det utført tagging som tydelig viste hva gjerningspersonene mener om beboerne i huset.

Familiebolig i Sandnes ramponert og tagget med skjellsord

Kriminalteknikere var mandag formiddag i boligen for å sikre bevis. Huseierne ble avhørt i helgen. Ingen er så langt mistenkt i saken.

Foreløpig blir det etterforsket som innbrudd og skadeverk, men politiet utelukker ikke at dette kan bli utvidet.

– Vi ser at det er tagget ytringer mot homofili i boligen, og det kan være rammet av straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer. Det vil bli en juridisk vurdering om det som er skrevet i boligen rammes av denne paragrafen, sier etterforskningsleder Elisabeth Vorland.

Brudd på denne paragrafen straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 år.

Politiet etterforsker også et anonymt brev som huseierne fikk noen dager etter 17. mai. Dette brevet ble trolig sendt fordi paret hadde flagget med regnbueflagget, i tillegg til det norske flagget, på nasjonaldagen.

– Vi setter brevet og innbruddet i sammenheng, sier en av kvinnen som bor i boligen til Aftenbladet.

Politiet snakket med naboer i helgen for å høre om noen har sett eller hørt noe som kan settes i forbindelse med innbruddet. Fortsatt ønsker politiet å komme i kontakt med personer som har opplysninger i tidsrommet mellom klokken 22.30 lørdag kveld og klokken 00.30 søndag.

Søndag ble det satt i gang en innsamlingsaksjon til støtte for ekteparet. Om lag 40.000 kroner var mandag formiddag samlet inn. I teksten for aksjonen står det blant annet:

«Et helt vanlig gift par bosatt i Sandnes har fått mengder med hatbrev og hets den siste tiden. Nå har noen til og med BRUTT SEG INN i huset deres hvor de bor med barna sine. Vedkommende har stjålet verdier for 150 000,- og har også gjort masse hærverk og tagget grusomme ord og trusler på veggene deres. Fordi vedkommende ikke tåler at dette gifte paret er to kvinner. Dette skjer i Norge i 2019.»