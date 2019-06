– Dette er utrolig kjekt. Nå skal vi brette opp ermene og vise at vi er tilliten verdig. Det er dette vi kan aller best, nemlig å levere skikkelige tjenester gjennom lang tid, sier daglig leder Bjørn Risa i en pressemelding fra Risa AS.

2. juli åpner den første strekningen, E18 Tvedestrand - Arendal (23 km). I oktober er det delåpning av 12 kilometer ny E6 Kolomoen - Moelv. E18 Rugtvedt - Dørdal (17 km) åpner i desember. Flere strekninger er også planlagt de neste årene.

Kontrakten går over fem år. Dersom opsjonen i kontrakten trer inn, vil Risa ha ansvar for inntil 125 kilometer med motorvei ved kontraktslutt.

– Vi har 16-års erfaring innen drift og vedlikehold, og vi er glad for at den kompetansen vi har opparbeidet oss er funnet verdig til å fortsette i markedet, sier prosjektleder for drift- og vedlikehold i Risa, Erlend Aksnes, til Aftenbladet.

Han forteller at kontrakten åpner for nye måter å arbeide på.

– Vi skal se på om de tradisjonelle måtene er best å bruke, eller om vi kan se på andre arbeidsmetoder. Vi skal blant annet teste ut ny teknologi, sier prosjektlederen.

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier sier at dette er en stor dag for deres selskap.

– Det er snakk om vår første driftskontrakt, og vi har snakket om, og sett frem til dette i tre år, uttaler Hovland i en pressemelding.

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier.