Beboere evakuert fra blokk på Bryne - en person til sykehus for sjekk

Politiet meldte om brannen klokken 15.44. Brannvesen og politi rykket umiddelbart ut. Klokken 16 kom også luftambulansen til stedet.

Klokken 16.04 var det ikke lenger åpne flammer å se.

– Brannvesenet skal ha kontroll på brannen, opplyser operasjonssentralen ved Sør-Vest politidistrikt klokken 16.06.

Ifølge politiet har bygningen fem etasjer og cirka 30 leiligheter.

Brannvesenet var inne og søkte gjennom hver leilighet for å forsikre seg om at det ikke var mennesker igjen i bygget.

Politiet bekrefter overfor Aftenbladet at ingen er skadet og at alle har kommet seg ut.

Geir Sveen

Brannen har oppstått i første etasje i en boligblokk i Hetlandsgata, like ved høghuset på Bryne. Leilighetskomplekset er for øvrig nærmeste nabo også med politiet i jærbyen.

Leserfoto

31 personer ble evakuert, melder politiet kokken 16.23. Brannen førte til en storstilt mobilisering fra nødetatene og brannvesenet kom raskt i gang med slukkingen.

En person som befant seg inne i leiligheten der det begynte å brenne, er på vei til sykehuset. Han er ved bevissthet, opplyser Sør-Vest politidistrikt klokken 16.30.

– Politiet går nå gjennom hver enkelt leilighet, sier innsatsleder Kim Flakstad til Aftenbladet.

Like over klokken 17 opplyser politiet at det nå bare er beboerne i fem leiligheter som fortsatt er evakuert. De andre har fått returnere. Fire leiligheter må luftes ut.