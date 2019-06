Her feirer en jærsk merkevare seg selv og ser mot India og Australia

Jærens eldste og største industribedrift er 140 år og har sjelden hatt større muligheter enn nå, nettopp på grunn av de japanske eierne.

– Vi ser litt mørke skyer på kort sikt, men et interessant marked på lang sikt, oppsummerer administrerende direktør i Kverneland Group Operations Norway, Magne Svendsen.

Før alle ansatte samles til fest. Med høye glass og hvite duker i partitelt med plass til over 400 midt ute på plogfabrikken på Øksnevad.

Jubileet markeres etter ett år, der fabrikken satte omsetningsrekord, med 849 millioner, en økning på 100 millioner fra 2017. Resultat før skatt er ikke endelig, men ble nær 40 millioner, opp fra omtrent samme beløp i minus året før.

Sendte 199 ploger til Kina, økte omsetningen med 100 millioner og trenger 30 nye medarbeidere

Bedriften måtte kjøre det remmer og tøy kunne holde. 64 nye ble ansatt i fjor og i år er 17 nye kommet til, men flere har også sluttet hovedsaklig for å bli pensjonister. Nettoen er 22 nye.

De mørke skyene

Fem måneder inn i 2019 ligger omsetningen 10 millioner over fjorårets rekord til samme tid.

– Men vi har lavere ordrebok for høsten fordi mange i verden er litt mer avventende med å investere, forklarer Svendsen.

Det har stoppet litt opp i Tyskland. Frankrike har gått ned på plogsiden og man er usikker på hva som vil skje i England med Brexit.

– Markedsavdelingen mener likevel vi skal komme ut året omtrent som i fjor, og jeg er fortsatt optimistisk, er beskjeden.

De nye mulighetene

Optimismen skyldes at Kverneland i et jubileumsår skal inn i helt nye markeder. Nå skal de jærske plogene prøve seg både i Australia, New Zealand, Thailand og India, land bedriften ikke har vært i før. En litt mindre plog for India er nå under utvikling her på Øksnevad.

Kverneland Group

Fakta: Kverneland Group Historien: I 1879 startet Ole Gabriel Kverneland produksjon av ljåer, sigder og hesteploger i en liten smie på Kvernaland. Det ble etter hvert et av de største flaggskipene for jærindustrien. Japansk eier: I 2012 ble bedriften kjøpt opp av det store japanske traktor og maskinselskapet Kubota Corp. Etter at hovedaksjonær Jens Ultveit Moe takket ja til å selge sin aksjepost på 31,8 prosent, og anbefalte de andre aksjonærene til å gjøre det samme. I dag: Er en av verdens ledende, spesialiserte produsenter av landbruksredskap med hovedkontor på Øksnevad i Klepp. Konsern: 2482 ansatte globalt, hvorav 664 jobber på Jæren. Har fabrikker: I Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederland, Italia, Russland og Kina. Egne salgsselskaper i 17 land og eksport til ytterligere 60 land. Omsetning: 4,5 milliarder kroner for konsernet i 2017. Bare plogfabrikken på Jæren sto i 2018 for 849 millioner, opp nesten 100 millioner fra 2017. X

– Vi er ikke helt i gang, men vi ser et stort potensial, opplyser Magne Svendsen.

Satsingen kan skje fordi Kverneland nå eies av Kubota, som fra før er en kjent merkevare i de nye landene. Derfor vil de jærske plogene også bli markedsført med Kubotas farge.

Øker mer i Kina

Samtidig fortsetter satsingen på Kina. Det vakte oppsikt da Kverneland i 2017 leverte 73 ploger til landet som omtales som «verdens største fabrikk». Det er Kina som sender maskinelle varer til oss, ikke omvendt. Nå gjaldt leveransen noe så tradisjonelt og håndfast som jærske ploger. Håpet var at ordren ble en døråpner til et marked der norske bedrifter hadde hatt store problemer med å få innpass på grunn av fredspristildelingen i 2010.

Men det ble nye bestillinger. Status viser at Kverneland i fjor leverte 199 store fem skjærs ploger til landet, til en verdi av rundt 25 millioner kroner. Til nå i år er 160 ploger sendt til Kina og det ventes en bestilling på ytterligere 100 ploger, kanskje flere.

Invitert av japansk sjef

Utsiktene er derfor spennende når bedriften byr på fest. 14 representanter fra Japan og Kubota corp var til stede i partiteltet. Ordførerne i Klepp og Time, og andre gjester, var alle invitert av Kazunari Shimokawa - president of Kubota Holding Europe og CEO Kverneland Group.

Også toppsjefen i Kubota, Masatoshi Kimata, tok turen fra hovedkontoret i Osaka i Japan. Han overrakte et maleri til jubilanten på Jæren. Av Japans høyeste fjell, Fuji.

– Denne bedriften har en historie som er ti år lengre enn vår. Den gjør at Kubota nå kan tilby et fullt sortiment av landbruksredskaper, og Kverneland skal være en pilar i arbeidet med å lage et ledende varemerke i hele verden, lovet Kimata.

Kjøpte fabrikken tilbake

Det var i januar i fjor japanerne betalte 400 millioner kroner for å bli herre i eget hus på Øksnevad. De kjøpte tilbake sin egen fabrikk; Hele eiendommen og alle bygningene som huset plogfabrikken. Til sammen 117 mål, hvorav 40 mål med bygg som de hadde leid siden 2003 av en lokal investorgruppe. Da hadde eierne siden oppkjøpet i 2012 også brukt rundt 360 millioner kroner på oppgradering og nytt utstyr.

Hvorfor ikke Made in Japan?

– Men Nikon, Canon, Sony, Toyota og mye annet er «Made in Japan». Hvorfor lager et japansk firma ploger i Norge?

– Det var aldri aktuelt. Det er her på Jæren kompetansen sitter. Ja, mange som kommer hit blir overrasket, de har aldri før sett en slik produksjon som den som foregår bak meg, svarer Kvernelands japanske toppsjef, Kazunari Shimokawa.

Mens Kubotas øverste leder legger vekt på at Europa har topp prioritet for selskapets satsing på landbruk. Og de ser at markedet for plog i hele verden kan dekkes fra Jæren.

– Men da vi fikk høre at et stort utenlandsk selskap ville kjøpe opp Kverneland, skapte det usikkert. Vi ble beroliget da de for fem år siden ga beskjed om at de skulle bli på Jæren, og et godt signal om det, fikk vi da de kjøpte fabrikken tilbake, sa Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese i sin hilsen.

Time-ordfører Reinert Kverneland har ikke bare samme etternavn som fabrikken. Hans tippoldefar var bror til grunnleggeren og som kjøpmann levde han i alle tett med fabrikken.

– Da det var streik og krise, var det tøft for alle. Da ble mange plutselig uten penger, mange måtte handle på kreditt. Denne fabrikken var helt avgjørende for at bygda ble til, fastslo Kverneland.

Festen fortsetter lørdag, da med åpen dag for familier og pensjonister, før det blir grillfest for 700 gjester i et enda større partytelt på plogfabrikken.