I kveld ble han Norges yngste ordfører

Marie von Krogh

– Dette blir en dag jeg aldri vil glemme. Det føles stort, litt skummelt, men også veldig spennende å få være ordfører i Norges beste kommune. Og det er lett å føle seg liten når oppdraget er så stort, sa Jonas Andersen Sayed i sin takketale da han ble valgt, skriver KrF i en pressemelding.

KrF ble største parti i Sokndal med hele 26,2 % oppslutning ved valget, hvor KrF fikk innvalgt fem kommunestyrerepresentanter.

Jonas ble allerede som 17-åringen innvalgt i kommunestyret i Sokndal kommune. For fire år siden hadde han hadde aldri vært på et politisk møte og hadde knapt snakket før en forsamling før. Det første han den gangen fra talerstolen var at han håpte at han ville bli tatt på alvor på lik linje som alle andre folkevalgte. Nå kvitterer han ut at er enormt takknemlig for den rausheten og seriøsiteten han ble møtt med som nyvalgt politiker.

– På en dag som dette vil jeg gi en spesiell takk til eget parti og tidligere ordfører Trond Arne Pedersen. Du har stått på, hele tiden drevet av et brennende engasjement for lokalsamfunnet vårt. Du har lært meg mye, og jeg hadde aldri stått her i dag hadde det ikke vært for deg, sier nyvalgt ordfører Jonas Andersen Sayed i pressemeldingen.

– Det har vært mye fokus på alderen min og at jeg nå har blitt tidenes yngste ordfører, sa Sayed. Det er selvfølgelig stas det, men mest av alt syns jeg det er et modig signal. Først og fremst fra innbyggerne i Sokndal som gjorde KrF til største parti, men også fra dere som tydeligvis mener at en 21-åring kan bekle et så viktig verv, sa Sayed som fortsatte slik: Jeg håper jeg kan levere på forventningene, og dermed bevise at alder ikke trenger å være en hindring.

