Norgestaxi kjøper stavangerselskapet Miljøtaxi

Det betyr at selskapet får cirka 90 utslippsfrie taxier i stavangerområder, som skal kjøre under merkenavnene Miljøtaxi og Norgestaxi.

Khuram Butt og Imran Malik startet selskapet Miljøtaxi i 2008 og har nærmere 50 grønne drosjer i Stavanger.

Selskapet krever at løyvehaverne som kjører for selskapet benytter hybridbiler eller biler som kjører på biodrivstoff, biogass eller naturgass.

Salgssummen er ukjent.

Satser i Stavanger

Stavangerområdet er interessant for Cabonline av flere årsaker.

– Det ene er naturligvis befolkningsmengden, som alene representerer et stort potensial for å tilby et bredt spekter av taxiløsninger både for privatmarkedet, bedriftsmarkedet og for det offentlige, sier Dag Kibsgaard-Petersen, administrerende direktør i Cabonline Norge og Norgestaxi-konsernet.

Han trekker også frem Stavanger som Norges ubestridte oljehovedstad.

– Byen har et svært sterkt næringsliv, ikke bare i kjøpekraft, men også når det gjelder å bruke sin innkjøpsmakt på en samfunns- og klimamessig ansvarlig måte, mener Kibsgaard-Petersen.

I september fikk Venstre gjennomslag for at alle fremtidige drosjer på Nord-Jæren skal være utslippsfrie. Det betyr at alle framtidens drosjer i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg skal være elbiler, biler med hydrogen eller med biogass.

– Flere og flere stiller krav om miljøvennlige transportløsninger, og i så måte tenker vi helt likt. Når bilflåten vår nå dobles, til ca. 90 biler, blir det viktig å akselerere konverteringen til nullutslippsbiler slik at vi kan være en foretrukken samarbeidspartner i tiden fremover, sier Kibsgaard-Petersen.

– Kundene vil merke oppkjøpet

Han tror kundene vil merke oppkjøpet i form av kortere ventetid og enklere bestilling.

– En styrt og balansert vekst i antall biler vil gi kortere fremkjøring til kunde ved at det som regel vil finnes nærmere biler enn tidligere. For kundene vil dette gi en bedre tjeneste med kortere ventetid, og for løyvehavere og sjåfører vil det gi høyere inntjening per kilometer og høyere grad av besatte kilometer. En vinn-vinn situasjon, mener Kibsgaard-Petersen.

Carboline har en app som nå skal kunne brukes for å bestille Norgestaxi og Miljøtaxi. Samme appløsningen kan brukes i hele Norden.

Cabonline Group har over 5700 biler i Sverige, Norge, Finland og Danmark, og omsetter for cirka 6,2 milliarder svenske kroner i året.

