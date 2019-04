Mobilnettet nede, melder kommunen. Nei, sier Telenor.

Meldingen om feilen ble lagt ut på Stavanger kommunes nettside.

«Telia og Telenor melder om forstyrrelser og nedetid på mobilnett flere steder i Stavanger i dag, fredag 05.04. Feilen kan vare til lørdag morgen.

Nødnummer 116117 er ikke rammet, men legevaktens mobiltjenester er innenfor feilområdet.

Voldtektsmottakets vakttelefon er rammet, bruk 116117.

Andre kommunale tjenester kan bli berørt av feilen», heter det i meldingen.

Telias kart for feil: Telia

Telenors kart for driftsmeldinger: Telenor

Det var legevakten i Stavanger som først oppdaget feilen, og varslet kommunen.

– De ansatte ga beskjed om at de ikke kom igjennom, da de prøvde å ringe hverandre, sier Legevaktsjef Hilde Frafjord.

Frafjord er usikker på hvilke konsekvenser dette kan få for dem som befinner seg i området uten dekning. Hun oppfordrer derfor de som ikke kommer igjennom, til å møte opp direkte på legevakten.

Telenor sier imidlertid at det ikke er problemer med mobilnettet.

– Det er ingenting som tyder på at Telenor har problemer med mobildekningen i Stavanger. Vi har utfall på en basestasjon i Hillevåg, men det er overlappende dekning fra nærliggende stasjoner. Driftsmeldingen på våre sider tar ikke høyde for at dekning overlapper, sier Magnus Line, informasjonssjef i Telenor.»