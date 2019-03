Taxisystemet til Rogaland taxi ligger nede

– Vi har hatt en harddisk-krasj, og har alle servicefolkene på plass nå. De jobber på spreng for å få systemet opp igjen, sier Marianne Lilleås, avdelingsleder på kundesenteret.

Systemet har ligget nede siden 04.30. Alle som hadde forhåndsbestilt taxi til søndag morgen, for eksempel for å rekke fly, måtte finne andre løsninger for å komme seg avgårde.

– Vi beklager virkelig alle problemene dette medfører for kundene våre.

– Ingen taxier blir sendt ut, og ingen kan bestilles.

Rogaland taxi har ikke anlegg som de kan rope opp taxiene manuelt på.

– Vi vet foreløpig ikke hva som har ført til denne feilen, sier Lilleås.