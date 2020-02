Denne planen i Time trenger like mye areal som hele Norges jordforbruk i halvannet år

Dimensjonene er store når Time kommune nå vil rulle ut en rød løper for Facebook, Google, Microsoft og andre store aktører gjennom regulering av et helt nytt næringsområde for kraftintensiv industri. Grunneiere skal alt ha inngått intensjonsavtaler.