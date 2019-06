Politiet jakter på mann etter biljakt på Madla

– Biljakten gikk forsvarlig for seg, sier vaktleder Irene Ragnhildstveit ved Sørvest politidistrikt.

Mannen i en blå personbil nektet å stanse for politiet i en trafikkontroll i Lagårdsveien i Stavanger, og patruljen la seg på hjul or å stanse bilisten. Biljakten fortsatte via Madla til Sunde og tilbake til Madlamark.

Biljakten var avsluttet i 10-tida.

– Politiet fulgte etter ham og etterhvert stanset han selv bilen på Madla, opplyser operasjonsleder.

Mannen stakk fra stedet til fots og etterlot seg bilen på stedet. Han er fortsatt på frifot.

Politiet vil foreløpig ikke gå ut med opplysninger om bilen er stjålet, om mannens alder, eller om det er mistanke om rus eller promille. Skiltene på bilen er imidlertid stjålet, kan politiet opplyse.

– Vi leter etter ham, blant annet med hun, opplyser operasjonsleder.

