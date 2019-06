Søndag morgen delte han ut protestskriv mot cruisetrafikken til cruiseturistene som ankom Stavanger med søsterskipene «Viking Sky» og «Viking Sea».

«Vi som bor her liker å få besøk, men vi er alvorlig bekymret for utslippene av klimagasser fra cruiseskipene.» (...)

«Vi håper at du kan hygge deg på resten av reisen, men vi ber deg innstendig om å velge en annen form for ferie neste gang.»

På norsk, engelsk og fransk er det dette budskapet Ingeborgrud nå deler ut til cruiseturistene.

I don´t care!

– Mange som reiser med fly forsvarer seg med at det er helt nødvendige reiser. Når det gjelder cruisetrafikken, så vet vi at det kommer flere og flere cruiseskip i verden, og cruisepassasjerene kan iallfall ikke si at det er nødvendig, sier Ingeborgrud, på plass like ved «Viking Sea» som har klappet til kai i Vågen søndag morgen.

Noen meter lenger vest, på andre siden av Vågen, ligger søsterskipet «Viking Sky».

– Det som bekymrer meg aller mest er at CO2-nivået i atmosfæren stiger raskere for hvert år som går, sier den mangeårige MDG-politikeren, som meldte seg ut av partiet tidlig i år. Men han står fortsatt for politikken partiet fører, sier han.

De fleste av cruisepassasjerene som passerer da Aftenbladet er til stede velger bort A4-arkene som Ingeborgrud deler ut.

– I don´t care! sier en mann høylytt, vifter med armene og går hastig videre.

Men noen tar imot, med et smil.

– Grunn til å lytte med ydmykhet

Jarle Veland og sønnen Anders fra Bergen er ikke cruisepassasjerer, men stopper opp og slår av en prat med Ingeborgrud.

– Jeg støtter aksjonen og saken. Noen må gå foran og røske opp i folks tankegang. Det er grunn til å lytte med ydmykhet, sier Veland til Aftenbladet.

Torfinn Ingeborgrud opptrer på vegne av organisasjonen Extinction Rebellion Norge, populært kalt XR, når han nå aksjonerer.

XR tar til orde for et stort klimaopprør for å få politikerne både i Norge og verden over til å handle. Medlemmer av organisasjonen skal være villige til sivil ulydighet og til og med kunne gå i fengsel for saken.

– Er du beredt til å gå til sivil ulydighet?

– Ja, det er jeg, sier Ingeborgrud, men legger til:

– Men her i Stavanger er nok dette mer på papiret enn reelt. I Oslo, der makthaverne sitter, er det nok mer aktuelt med sivil ulydighet, sier han.