Det tyske ekteparet skulle bare parkere for å se på utsikten. Slik gikk det

Den særdeles luftige parkeringen skjedde fredag ettermiddag, da et eldre, tysk par var på vei til Stegastein i Aurland.

Halvveis oppe parkerte de bobilen i Bjørgavegen for å nyte utsikten fra utkikkspunktet Ås.

Sjekket parkeringen

Men det var ikke før de to bobilturistene hadde kommet seg trygt ut av bilen, og mannen skulle sjekke parkeringen, at de oppdaget hva som hadde skjedd og forsto hvor galt det kunne ha gått.

Det var Sogn Avis som først omtalte historien.

Bilberger Anders Frydenlund ble tilkalt via Adac-sentralen i Tyskland for å hjelpe turistene med å få bobilen ned fra den høye støpekanten. Organisasjonen samarbeider med Naf i Norge.

– Skjer ofte

44-åringen fra Lærdal har arbeidet som bilberger i 13 år, og legger ikke skjul på at han har sett litt av hvert.

Han tok et bilde av den spesielle parkeringen mens han nøye vurderte hvordan han skulle angripe selve redningsoperasjonen.

Frydenlund anslår at det er cirka 2,5 meter ned fra støpekanten til bakken. Nedenfor er det et bratt jorde.

– Har du sett noe så dramatisk før?

– Ja, ja, det skjer ofte sånt om sommeren med rare sjåfører. Da er alle ute med bobil som ikke skulle ha vært det, slår Frydenlund fast.

– Hendelig uhell

Han forklarer at han måtte bygge en skråning ned fra den om lag 40 centimeter høye støpekanten med planker og bokser av tre for å forhindre at bobilen datt ned slik at understellet ble ødelagt.

Det høyre fremhjulet sto nede på veien, mens det venstre fremhjulet så vidt var innenfor støpekanten.

Både ekteparet og bobilen kom fra hendelsen uten en skramme.

– Dette er et hendelig uhell. Jeg er ute for sånt daglig, eller ikke daglig, men ganske ofte sånn sett, sier Frydenlund.

– Virket sjokkert

– Hva sa de til deg?

– De var ganske skjelvne. Det var ikke så mye prat i konen, hun holdt seg litt på avstand og virket sjokkert og livredd. Mannen sa heller ikke så mye, sier Frydenlund.

Han kommuniserte med dem både på tysk og engelsk.

Den mannlige sjåføren i 70-årene forklarte at bilen hadde hoppet ut av gir.

Frydenlund forteller at ekteparet virket bekymret for at ferieturen kunne være over. De hadde reist fra Tyskland helgen før, og har også planlagt å kjøre rundt med bobilen i neste uke.