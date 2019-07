KRISTIANSAND: – Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at han døde av nedkjøling, opplyser politiadvokat Nina Aaskjær i Sør-Øst politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Lørdag 22. juni styrtet et småfly med tre personer i sjøen drøyt to mil sør for Mandal. Etter nesten seks timer i vannet ble de tre mennene hentet opp av to Sea King-helikoptre.

To av mennene kom fra hendelsen med lettere skader. Piloten Svein Erik Rud døde på sykehus to dager etter ulykken.

Småflyet var i området for å lete etter en person som falt fra Fjord Lines danskeferje «Stavangerfjord» natt til lørdag 22. juni.

Flere avhør

Søket etter den antatt omkomne ble gjennomført på oppdrag for politiet. Agder-politiets rolle som oppdragsgiver gjør at flystyrten ikke etterforskes av lokalt politi, men av Sør-Øst politidistrikt.

– Politiet har opprettet en undersøkelsessak. Etterforskningen dreier seg hovedsakelig om å få en oversikt over hendelsesforløpet. Vi har gjort flere avhør og jobber med å innhente opplysninger fra andre som var involvert i søket, sier politiadvokat Aaskjær.

Aaskjær ønsker ikke å uttale seg om hva de to overlevende har sagt om hendelsesforløpet.

– Det ønsker jeg ikke å gå inn på foreløpig, ettersom det skal gjøres flere avhør i saken, sier Aaskjær.

Har varslet Spesialenheten

På grunn av politiets rolle i søket har Sør-Øst politidistrikt tatt kontakt med Spesialenheten for politisaker.

– Vi kommer til å ha løpende kontakt og gi innsyn i all informasjon vi innhenter, sier Aaskjær.

Hun opplyser at ingen er mistenkt eller siktet for å ha gjort noe straffbart.

Spesialenheten skal undersøke om politiet kan mistenkes for straffbar tjenesteutøvelse i forbindelse med søk etter en antatt omkommet person.

– Spesialenheten har innhentet dokumentasjon som nå gjennomgås, og det vil bli tatt kontakt med havarikommisjonen for å avklare hvilke undersøkelser kommisjonen tar sikte på å gjennomføre. Deretter vil det bli vurdert om det er grunnlag for å iverksette etterforskning, sier etterforskningsleder Knut Wold i spesialenheten til Fædrelandsvennen.

Granskes av havarikommisjonen

Havarikommisjonen for transport er i full gang med sine egne undersøkelser. Hovedformålet til denne etterforskningen er å unngå flere lignende ulykker.

– Så langt har ikke denne undersøkelsen avdekket områder der det er behov for umiddelbare sikkerhetstilrådinger, skriver avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i en epost til Fædrelandsvennen.

Småflyet, et Piper PA28-161 Warrior II som var stasjonert på Sola i Rogaland, tok av fra Kjevik klokka 12.17.

«Etter en kort søkeperiode mistet motoren effekt. Selv om fartøysjefen klarte å starte motoren igjen, kunne det ikke forhindre at flyet traff sjøen cirka klokka 12.55.», skriver havarikommisjonen på sine nettsider.

Ifølge VG var flybesetningen i kontakt med kystvaktskipet K/V «Nornen» klokka 12.47. Dette er den siste registrerte kontakten med flyet.

Vil ikke gå ut med detaljer

Først flere timer seinere ble det iverksatt en leteaksjon. Ved 18-tiden ble de tre personene lokalisert i sjøen av mannskapet på lasteskipet MS «Falkbris». De klamret seg da fast til vrakrester fra flyet.

Fædrelandsvennen har spurt havarikommisjonen om innholdet i kommunikasjonen mellom flybesetningen og K/V «Nornen», hvem som var involvert i søket og hva slags roller disse hadde mens søket pågikk.

– Vi er fortsatt i en fase der informasjon innhentes og organiseres. I denne fasen ønsker vi ikke å gå i detaljer utover det som står på vår nettside, svarer avdelingsdirektør Halvorsen.