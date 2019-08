Stjålet bil kolliderte i rekkverk på Mariero – føreren rømte fra stedet

Rundt 20.15 fikk politiet melding om en bil som hadde kollidert i rekkverket mellom bil- og bussveien på Mariero, rett ved Meny Helgø.

Fredrik Refvem

– Det var en bil som traff kanten på fortauet, og føreren stakk av. Hjulet på bilen ble skadet, sier operasjonsleder hos Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Bilen som krasjet viste seg å være stjålet. Eieren av bilen hadde ikke oppdaget at den var borte.

– Vi kører vedkommende til blodprøvetaking, og han er nå formelt pågrepet. Mannen vil bli satt til avhør ved et senere tidspunkt, sier operasjonsleder.

Toralf Sandø

Da politiets hundepatrulje kom til stedet kort tid etter hendelsen hadde føreren, enn mann på 29 år, forlatt åstedet. Det var sjeferen Balder (3) som sporet opp bilføreren, som ble pågrepet og sendt til legevakten for bevissikring.

Fredrik Refvem

– Balder fant raskt et spor på asfalten som førte bak Meny Helgø og på en parkeringsplass der. Videre førte sporene til et grøntområde hvor vi fant gjerningspersonen i en busk, sier politibetjent og hundefører Kenneth Håland, som skryter av Balders innsats.

– Han gjør det han er trent til og skal. Det er kjekt å se at han lykkes, sier en stolt hundefører.

Politiet melder videre om at veien er åpnet, og at trafikken går som normalt per klokken 21.00.