Utslitte kvinner skal få bedre hjelp

HELSE OG OMSORG: 74 prosent av de som gir mye hjelp til sine pårørende, får selv helseplager. - Vi må gjøre noe med dette, her trengs to hovedgrep, sier helseminister Bent Høie(H). Han vil både unngå at så mange sliter seg ut, og sørge for at helsevesenet tar de utslitte på alvor.