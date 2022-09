Selger stort fjellområde nær Kvinen for 55 millioner kroner

Ifølge megler har flere meldt interesse for et 42.000 dekar stort fjellområde i Kvinesdal som er lagt ut for salg. Området grenser til Sirdal, og har en prisantydning på hele 55 millioner kroner.

