Rødt sier fortsatt nei til havvind – får kritikk

Rødt beholder sitt tydelige nei-standpunkt til havvind, har landsmøtet bestemt. – De går baklengs inn i framtiden, mener Greenpeace.

Et overveldende flertall på Rødts landsmøte sier nei til havvind. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB-Bibiana Piene og Marius Helge Larsen

Et overveldende flertall på landsmøtet i Stavanger, 128 mot 59 stemte mot å åpne opp for havvind.

Dermed er Rødt fortsatt det eneste partiet på Stortinget som stiller seg negative til å satse på vindkraft til sjøs.

Krefter i partiet hadde satt i gang en omkamp om saken, trass i at det fireårige arbeidsprogrammet som ble vedtatt for to år siden, sier nei til havvind.

Da saken ble debattert lørdag, var det mange som reagerte på akkurat det.

– Et svik mot velgerne, var det flere som uttalte.

Fagforeningstopp ba partiet snu

Kort tid før voteringen søndag, var fellesforbundets leder Jørn Eggum innom landsmøtet for å holde en hilsningstale. Han ba innstendig partiet om å snu i havvindsaken. Men ble altså ikke hørt.

– Jeg håper at kraftkrisen i dette landet får Rødt til å revurdere sin politikk på havvind, sa Eggum

– Når vi i Fellesforbundet snakker om å utvikle de grønne løsningene, er det ikke minst havvind vi snakker om, understreket han.

Greenpeace uenige

Greenpeace-leder Frode Pleym sier seg enig.

– Vi er enig med Jørn Eggum i Fellesforbundet om at havvind er et viktig bidrag for å løse både kraftkrise og klimakrise, sier han.

Pleym mener at ingen, heller ikke Rødt, kommer utenom at det også trengs ny kraft.

– Det er en avgrunn mellom Rødts industripolitikk, som forutsetter mer kraft, og energipolitikken, som sier nei til all vindkraft. Når Rødt opprettholder sin bastante motstand mot vindkraft, går partiet baklengs inn i framtiden.