Sandnes åpner for Berlands havnebad – vil også ha togstopp på Lura

Slik ser Lars Berland for seg Gandsfjord havnebad. Planene er nå et viktig skritt nærmere å bli en realitet.

Sandnes kommune legger opp til bad på Norestraen i ny kommuneplan. – Når havnebadet nå nevnes helt konkret i kommuneplanen, er det et signal om at vi sånn sett heier på det, sier avdelingsleder John Trygve Lundeby.

Tommas Torgersen Skretting Journalist

I kommuneplanen som var på høring før sommeren og som trolig blir politisk behandlet i kommunestyret i april 2023, er det lagt inn en ny formulering.

– Det er riktig at det ble det lagt inn en liten justering i bestemmelsen for det området – hvor denne tomta ligger og at badeanlegg har kommet inn. Det skjer etter at Lars Berland har spilt dette inn som et ønske, og som et interessant innspill til utviklingen av dette området, sier John Trygve Lundeby, avdelingsleder Samfunnsutvikling i Sandnes kommune til Aftenbladet.