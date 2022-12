Dette lille hullet lagde vannspruten på Storhaug

Dette lille hullet i rørledningen var årsaken til alle skadene på biler, hus og veidekke på Storhaug søndag.

Når frosten gir seg, venter Stavanger kommune enda flere brudd på vannledninger. Men forhåpentlig ikke så dramatisk som det i Emmausveien søndag morgen.

Mandag morgen var naturlig nok vannlekkasjen på Storhaug søndag tema for et møte i Stavanger kommunes avdeling for vann, avløp og renovasjon.

Etter møtet sier leder Jarle Furre til Aftenbladet det samme som søndag om årsaken til at hovedvannledningen i Emmausveien på Storhaug sprang lekk: