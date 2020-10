Støre kaller budsjettet for en skatteskandale

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at regjeringen i statsbudsjettet prioriterer skattekutt til de rikeste framfor å få unge inn i jobb. Han kaller det en skatteskandale.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i Stortingets vandrehall i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

– Selv i krisetid prioriterer regjeringen å gi gavepakker til de rikeste framfor å få folk i jobb, forhindre velferdskutt i kommunene og å bedre situasjonen for vanlige folk. Dette er intet mindre enn en skatteskandale, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han fastslår at arven etter statsminister Erna Solberg (H) er dobbelt så mange uføre og snart dobbelt så mange milliardærer.

Finanspolitisk talsperson og Ap-nestleder Hadia Tajik mener at budsjettet viser at regjeringen gjør mer for rikfolk enn for vanlige folk.

– Arbeidsfolk har fått økt skatt for å pendle til jobben, og familier betaler mer for å ha barn i barnehagen. Mens de med mye penger fra før av får skatterabatt for å spare penger i aksjer og store momsfritak for å kjøpe luksus-elbiler, sier Tajik, som også kaller arven etter Solberg en skatteskandale