Historisk perle på Figgjo til salgs: Bli med inn i Bikinifabrikken

Egen skole. Egen buss. Hybler til de ansatte. Store avtaler med Forsvaret, Posten og de største skistjernene. Og landets fremste på badetøy. Bli med inn i Bikinifabrikken - bedriften som formet Figgjo.

– Her var det felles bad med oppvarmet vann. Der var fyrrommet. Du skrev deg på lista og hadde en halv time på deg.

– Her var det badedraktproduksjon fra etter krigen til midten av 70-tallet. Der var designavdelingen. Designsjefen reiste til Paris og Tyskland for å få impulser. Nedover her sto symaskinene på rekker. I enden der nede var det skjærebord.

Nå er den lange fabrikkhallen tømt. De små vindusrutene er knust og har åpnet for en jevn trekk fra Figgjoelva. Etasjene støttes opp av kraftig skipstømmer som stammer fra forliste skuter på Jærhavet og lukter fortid. Veggene er tagget ned.

