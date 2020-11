Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 17. november

548 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til tirsdag registrert 29.511 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 548 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 16 flere enn dagen før, men 45 færre enn natt til tirsdag for en uke siden, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.005 nye smittetilfeller i Norge.

Orkanen Iota traff Nicaragua

Orkanen Iota nådde land nordøst i Nicaragua mandag som en kategori 4-orkan og førte med seg katastrofal sterk vind, enorme mengder regn og fare for stormflo.

Iota styrket seg til en kategori 5-orkan tidligere mandag, men svekket seg noe da den traff land. Frykter for ødeleggelser er likevel stor i området som ble rammet av orkanen Eta for knappe to uker siden.

SpaceX har koblet seg på ISS

Romkapselen med fire astronauter om bord har koblet seg på Den internasjonale romstasjonen (ISS) etter en reise på 27 timer.

Oppskytingen ble gjennomført fra Kennedy Space Center i Florida natt til mandag, og romkapselen Dragon fra SpaceX ankom tirsdag morgen. Den skal være ved romstasjonen fram til våren.

Bolighus brant ned i Nordreisa

Et bolighus på Ravelseidet i Nordreisa kommune i Nord-Troms brant ned natt til tirsdag. Nødetatene fikk melding om boligbrannen på Ravelseidet, noen kilometer nordvest for kommunesenteret Storslett, klokken 3.57.

– Huset er overtent og vil brenne ned, men det er ingen biler utenfor, forteller operasjonsleder Jørgen Ahlquist i Troms politidistrikt til NTB. Han sier at de har forsøkt å komme i kontakt med huseier, uten å lykkes.