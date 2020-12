Gårdstun på Bru er vinner av Stavanger kommunes vernepris

2019: Carl Egil Buch for Wessels gate 50

2018: Base Property for Hermetikklaboratoriet

2017: Bjarne og Ola Helland, Kongsgata 34

2016: AS Fjelde, Nygata 1

2015: Hege Benedicte Blom, Normanns gate 27

2014: Finn Gjedebo, «Absinthen», Nedre Banegate 41

2013: Borettslaget Tjensvold 2, Hans E. Kincks gate 2, 4 og 6

2012: Hilde Garlid og Tom Bjørn-Nielsen, St. Svithuns gate 33

2011: Petra Skarstein Valheim, Skogsbakken 28 på Jåttå

2010: Hulda Drange, Øvre Strandgate 60

2009: Else og Dag Lambrigtsen, Muségata 55

2008: Stavanger Tinfabrik AS, kontorbygningen i Ryfylkegata

2007: Else Buch, Nedre Tordenskjolds gate 1

2006: Marthe Isdahl og Ian John Walker, Bøkkersmauet 9

2005: Kitt Sandvik og Simon Rudkin, Admiral Cruys gate 15

2004: Sissel Anita Hanssen og Henrik Kobro, Jelsagata 49

2003: Kari og Kjell Helle Olsen, Prinsens gate 29

2002: Petter Hegre, Dronningens gate 36 (nå St. Svithuns gate 38)

2001: Kari Smådal og Sigurd Turøy, Storhaug allé 25

2000: Teknisk Bureau Eiendom AS, Køhlerhuset, Frida Hansens v. 5

1999: Kari Næss, Haugvaldstadminde, Haugvaldstadminde 8