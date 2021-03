Fjernet taket på 200 cruise-anløp i Stavanger i året

I et ekstraordinært styremøte ble det enighet om å fjerne taket på 200 cruiseanløp i året.

Foto: Jarle Aasland

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Under et ekstraordinært styremøte onsdag ettermiddag ble Høyre og representanter fra Sola kommune og Randaberg kommune enige om å fjerne cruise-taket på 200 anløp årlig til havnen i Stavanger.

I september i fjor vedtok Stavanger formannskapet at anløpstallene fra 2018 og 2019 ikke skal overskrides. I dag ble grensen om et cruise-tak på 200 årlig fjernet.

– Feil måte å gjøre det på

– Reiselivsnæringen ligger med brukket rygg og det er 20 prosent arbeidsledighet i næringen. Derfor mener vi at det å ha et tak som må avvise skip på dager der det bare ligger én cruisebåt i havnen, er feil måte å gjøre det på, sier varamedlem Jon Peter Hernes (H) i Stavangerregionen Havn IKS til Aftenbladet. Han møtte for medlem Sissel Knutsen Hegdal (H).

Han sier at Høyre ikke er uenige om at det bør komme begrensing på anløp slik at det ikke blir en opphoping av cruiseskip i Stavanger, men mener at et tak på 200 skip årlig ikke er den rette begrensningen.

En grense på antall skip og passasjerer per dag eller uke, mener han er en mer fornuftig måte å begrense cruisetrafikken på.

– Å sette et tak på 200 skip mener vi blir feil slik verden er nå, sier han.

Kritisk

Mímir Kristjánsson (Rødt) er også medlem i styret i Stavangerregionen Havn IKS. Han er kritisk til at cruise-taket nå fjernes.

– Når den største eieren, Stavanger kommune, som eier over 80 prosent, kommer med et så tydelig signal, mener jeg vi som sitter i havnestyret bør følge det opp, sier han.

– Dette angår først og fremst Stavanger. Vi kan ikke ha det slik at Høyre sammen med Sola og Randaberg kan bestemme hvor mange skip som skal anløpe havnen i Stavanger, sier Kristjánsson.

– Snever og firkantet

Hernes opplever derimot ikke at han med fjerningen av cruise-taket har gått imot Stavanger kommune sine ønsker.

– Jeg opplever at tolkningen var snever og firkantet, og at de ønsket et bredere tak på anløp. 200 per år er feil sted å begynne. Det er viktigere å se på antall anløp per dag, sier han og legger til:

– Nå har havnestyret sendt saken tilbake til Stavanger kommune til en politisk debatt. Det er ikke en god miljøpolitikk at båtene anløper Sandnes istedenfor Stavanger på dager der det gjerne ikke er skip i Stavanger. Hvordan det bidrar positivt for næringslivet i Stavanger, skjønner ikke jeg.

Siste ord i saken er ikke sagt ennå. Både Hernes og Kristjánsson er enige om at det vil komme et cruise-tak i Stavanger på et eller annet tidspunkt, og det arbeides allerede med en handlingsplan hvor et mer dynamisk tak vurderes.