Sannsynlig med strenge tiltak på Haugalandet fra midnatt

To koronasmittede personer har dødd i Haugesund kommune de to siste dagene. Statsforvalteren i Rogaland sier at det er svært sannsynlig med strengere tiltak i de berørte kommunene fra midnatt.

Foto: Jan Kåre Ness

Janne Håland Journalist

NTB

Jonas Vikingstad Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Søndag døde en koronasmittet person i 60-årene på Haukeland sykehus. Mandag døde en person i 70-årene på samme sykehus. Begge var bosatt i Haugesund kommune.

Dette er de første som har dødd av korona i kommunen.

– Det er trist at vi har mistet to av våre innbyggere, og jeg vil uttrykke min medfølelse med de etterlatte. Mine tanker går til dem som nå har mistet en av sine nærmeste sier ordfører Arne-Christian Mohn i Haugesund kommune i en pressemelding.

Ber om tiltak

Ordfører Arne-Christian Mohn mener dødsfallet er en sterk påminnelse om den alvorlige situasjonen samfunnet befinner seg i.

– Det er en krevende tid for alle. Samtidig er jeg stolt over fellesskapet og samholdet vi viser i en tid med mye usikkerhet og bekymring. Den beste omsorgen vi kan vise for hverandre nå er å holde avstand for å begrense smitten.

Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness

Haugesund og seks andre nærkommuner ber regjeringen innføre tiltaksnivå A, som innebærer svært strenge koronatiltak i regionen.

Tiltaksnivået innebærer blant annet stenging av servingssteder, de fleste butikker, treningssentre, ølkraner, biblioteker, idretts- og fritidsaktiviteter, universiteter og høyskoler.

– Strengere tiltaksnivå fra midnatt

Fylkesberedskapssjef i Rogaland, Reidar Johnsen sier til Aftenbladet at det strengere tiltaksnivået vil berøre Haugaland-kommunene Utsira, Bokn, Sveio, Vindafjord, Tysvær, Haugesund og Karmøy. Det er ikke klart hvordan tiltakene skal implementeres.

– Enten tar man de innerste og hardest rammede kommunene med et strengere tiltaksnivå og deres nabokommuner på et lettere tiltaksnivå, eller så gjør vi som i Viken, der alle kommunene underlegges det samme tiltaksnivået.

Tirsdag klokken 13.30 sier han at kommunene nå diskuterer eventuelle tiltak, og at det vil komme pressemeldinger fra de aktuelle kommunene i løpet av dagen. Tiltakene vil iverksettes fra og med midnatt.

Haugalandet består av Haugesund, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira og Vindafjord. Sveio er også blant kommunene som ønsker forsterkede tiltak.

Rekordsmitte

Helse- og omsorgsdepartementet fatter en avgjørelse i løpet av dagen, opplyser Tysvær kommune.

– Vi står i en alvorlig situasjon med stor smitte på Haugalandet, og vi er bekymret blant annet for test- og smittesporingskapasiteten og sykehuskapasiteten, sier Tysvær-rådmann Sigurd Eikje.

Haugesund har registrert 27 nye koronasmittede det siste døgnet, noe som er smitterekord i kommunen. Snittet de siste dagene har ligget på rundt 18 tilfeller.

– Det tilsvarer over 300 i Oslo, så nå er vi plutselig på Oslo-nivå eller som de var for en uke siden. Det er bakgrunnen til at vi nå ser at vi må ta ennå et sterkt grep og heller vurdere i neste uke om det går an å lette noe, sa ordfører Arne-Christian Mohn på en pressekonferanse.