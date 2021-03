65 på visning, 11 i budkrig: Solgt for 1,1 mill over prisantydning

Denne eneboligen i Nedstrandsgata på Storhaug trakk 65 personer på visning. DNB Eiendom

En enebolig på Storhaug trakk 65 personer på visning forrige uke. Boligen ble solgt for 7,1 millioner kroner, to millioner mer enn den ble kjøpt for i 2016.

