Ny koronaforskrift gjelder fra nyttårsaften: Dette er de nye tiltakene

Kommunene på Nord-Jæren samlet seg onsdag om nye, felles koronaforskrifter. – Vi er på bristepunktet, sa Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.

Kari Nessa Nordtun er bekymret for at smitten skal komme ut av kontroll. i bakgrunnen smittevernoverlege i Stavanger Runar Johannessen og smittevernoverlege i Sandnes Hans Petter Torvik. Foto: Kristian Jacobsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Etter hektisk møtevirksomhet i ett døgn, kunne de fire ordførerne på Nord-Jæren onsdag ettermiddag legge fram en felles forskrift som vil gjelde fra og med torsdag.

Se pressekonferansen her:

– Dette har vært et krevende år for mange, og vi vet at mange har planlagt nyttårsfeiringer. Vi er likevel nødt til å innføre tiltak og be alle innbyggere om å begrense sosial kontakt ytterligere for at vi skal ha kontroll over smittespredning og –sporing, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø.

De fire ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg understreker at den alvorlige smittesituasjonen gjør at årets nyttårsfeiring må dempes ned.

– Vi må alle tenke på smittefaren og begrense antall nærkontakter. Hold avstand, vask hendene, vær ekstra observant på symptomer og ha lav terskel for testing, sier de fire.

Dette er de nye tiltakene:

Tiltakene som vil gjelde i de fire kommunene fra og med 31. desember 2020 kan oppsummeres slik:

Anbefaling om å unngå kollektivtransport videreføres.

Påbud om munnbind utvides til å gjelde generelt på offentlig sted, der avstandskravet ikke kan overholdes.

Gjeldende anbefaling om bruk av hjemmekontor opprettholdes.

Nasjonalt forbud mot arrangementer på offentlig sted eller i leide lokaler over 50 personer innskjerpes til maksimalt 20 personer for både utendørs og innendørs arrangementer. Meldeplikt for arrangementer innskjerpes slik at arrangementer for mer enn 10 personer må meldes, der dette tidligere var 20.

Anbefaling om å begrense antallet sosiale kontakter gjennom en uke til 10 personer, utover egen husstand og på skole/arbeid. Det nasjonale forbudet mot private sammenkomster på offentlig sted og i leid lokale innskjerpes fra 20 til 10 personer.

Forbud mot idretts- og fritidsaktiviteter for voksne i grupper større enn 10 personer gjeninnføres.

Butikker, kjøpesentre, biblioteker og enkelte andre virksomheter får påbud om overholdelse av avstandskrav og om nødvendig vakthold/adgangskontroll.

Skjenkestopp innskjerpes til klokken 22.00. Registreringsplikt og avstandskrav for gjester gjeninnføres.

Enorm spredning

– Hvorfor er disse drastiske tiltakene nødvendige?

– Utviklingen de siste tre-fire ukene har gitt en betydelig økning i smittetallene, og spesielt den siste uken. I de fire kommunen våre har var antallet smittede de siste 14 dagene før 9. desember 35 , mens de siste 14 dagene er tallet 355. Av disse har 52, det vil si 15 prosent, helt ukjent smittevei, forklarte Hans Petter Torvik, kommuneoverlege i Sandnes, på pressekonferansen.

Smittevernoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes mener at uten de strenge tiltakene vil smitten spres i høyt tempo. Foto: Kristian Jacobsen

Et tall som er svært sentralt, er hvor mange smittede det er per 100.000 innbyggere de siste 14 dager. For Stavangers del har det gått fra 16 til 173, for Sola fra 7 til 99, for Randaberg fra 0 til 80, og for Sandnes fra 25-73. Det viser jo en enorm utvikling i smittespredningen.

– I våre kommuner en nå 12 sykehjem og bofellesskap for sårbare grupper satt i beredskap på grunn av smitte blant de ansatte, og det medfører av personell i karantene og beboere som må testes for å sikre at de ikke er smittet, sa Torvik.

– Nå er situasjonen sånn at alle føler det er nødvendig å stramme inn, sa Wirak.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak sier det er på tide å samles om tiltakene nå. Foto: Kristian Jacobsen

Ukjent smittevei

I forrige uke var smitten stort sett konsentrert i det somaliske miljøet og i taxinæringen. Da var det ifølge smittevernoverlege i Stavanger, Runar Johannessen, en oversiktlig situasjon. Nå har 52 av de totalt 335 smittetilfellene, altså 15 prosent, ukjent smittevei, ifølge Torvik.

– Vi definerer oss nå på risikonivå 3 etter FHIs nivåinndeling, og det betyr at det er en økende spredning i befolkningen, både i de kjente klyngene, men også en del som kommer med ukjent smittevei. Og det er enkelte tendenser på at vi beveger oss mot risikonivå 4, som betyr at det begynner å bli utbredt smitte i befolkningen. Og fremdeles har vi ikke sett den fulle effekten av julefeiringen, for inkubasjonstiden er fem til sju dager, sa Torvik.

Tallene viser at hvis det ikke settes inn tiltak, kan vi risikere å ha 200 nye smittetilfeller hver dag.

– Hvis vi er seine med å sette inn tiltak, vil vi måtte leve med høye smittetall i mange uker før det begynner å gå nedover, sa Torvik, og minnet om at vaksineringen, som starter neste uke, ikke vil påvirke smittesituasjonen før om lang tid.

Dugnad på vegne av regionen

R-tallet ligger nå på 2,6. Sist uke ble 11.000 testet, og 2,55 prosent av disse var positive. Det betyr at smitten lett kan komme ut av kontroll. Nordtun mener vi nå er på et bristepunkt.

– Jeg synes derfor det er positivt at vi samler oss om dette nå. Når smittetrykket er så stort som nå, har vi ikke råd til å vente, sa hun.

Wirak sa at i Sandnes er det ikke nødvendigvis så mye smitte i kommunen at det i seg selv ville ført til såpass strenge tiltak.

– Men dette er en dugnad på vegne av regionen, og da er det viktig at vi samler oss.

I Sola kommune har smitten kommet inn i både hjemmetjenesten og på sykehjem. Ordfører Tom Henning Slethei håper derfor at folk tar de nye forskriftene på alvor.

– Det er nettopp denne gruppen i befolkningen vi prøver å beskytte. Disse tiltakene i seg selv er ikke nok. Det må også være i folks bevissthet.

De tre ordførerne var også tydelige på at de håper innbyggerne på Nord-Jæren som nå feirer nyttår på fjellet, og i en annen kommune, også vil følge de samme reglene som de som blir hjemme.

– Bruk vett. Ha en fin feiring, men begrens antall nærkontakter. Vær litt ekstra årvåkne, sa Slethei.