Det er utsikten og nærområdet til denne kjente plassen det står om. Tinghaug ruver bare 102 meter over det flate landskapet. Men ingen annen topp har spilt en så viktig historisk rolle på Jæren. Nå kjemper Klepp for at folk fortsatt skal slippe å se store luftspenn når de er på tur i området. Krossen (bildet) er også Klepps kommunevåpen. Pål Christensen