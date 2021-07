Lunsj med Lars: Er det lurt å stemme taktisk?

Hør fersk episode av Lunsj med Lars.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Dette får du høre i denne episoden:

Kampen på sperregrensen

Er det problematisk med mange små partier?

Er det bortkastet å stemme på enkelte partier?

Blir det taktisk stemmegivning i år?

– De små partiene kommer i en posisjon der de får enormt mye makt over politikken som skal føres av regjeringen, uansett hvilken regjering det er, sier Eirin Sund og trekker frem Venstre som eksempel: I Bondevik 2-perioden hadde Venstre tre statsråder, mens de bare hadde to stortingsrepresentanter.

– Det var skikkelig furore rundt omkring i Norge da: Skal det være slik at de har ett menneske på Stortinget og får tre i regjering? Men enten vi liker det eller ei, så er 50 prosent av stemmene 50 prosent av stemmene, sier Sund.

Eirin Sund, Hilde Øvrebekk og Lars Helle tar pulsen på valgkampen i denne episoden av Lunsj med Lars. Foto: Jon Ingemundsen

I ukens episode er Sund, som er regionleder i LO i Rogaland, gjest. Hun har lang fartstid fra politikken både lokalt og nasjonalt og blir med for å forklare hvordan taktisk stemmegivning fungerer.

– Blir det taktisk stemmegivning denne gangen? Og hvor vil det skje?

– Det er nok på høyresiden det er mest aktuelt denne gangen også fordi de to partiene Krf og Venstre ligger helt under sperregrensen på de siste målingene. Hvis du skulle hatt noe veldig taktisk, måtte det vært en repetisjon av øvelsen du hadde sist valg. Da er det mest nærliggende at de stemmene går til Venstre, jeg klarer ikke helt å se at veldig mange Høyre-velgere skal mobilisere for KrF. Politikken er ganske forskjellig. Det er litt annerledes for høyrevelgere å stemme på KrF enn å stemme på Venstre. Så hvis det blir taktisk stemmegivning, tror jeg det blir på høyresiden, sier kommentator Hilde Øvrebekk.

Hvem er det lurt å stemme på hvis du vil ha et skifte? Er det lurt å stemme taktisk eller bør du stemme på partiet du er mest enig med?

Hør mer godt lydinnhold i Aftenblad-appen (trykk på Podkast-knappen nederst i appen). Her kan du laste ned Aftenblad-appen fra Appstore (iOS) eller Google Play (Android).

Du finner også denne podkast-serien på Spotify, Apple eller i din foretrukne podkastapp.

Her er tidligere Lunsj med Lars-episoder: