Råkjører tatt i 191 km/t i 60-sone – kan ha mistet lappen for alltid

Råkjøreren ble tatt på Grannessletta i Sola kommune. Google

En mann fra Stavanger i 20-årene kan ha mistet lappen for alltid etter at UP målte vedkommendes kjøretøy til 191 km/t i 60-sonen på Grannessletta i Sola kommune.

