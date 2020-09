– Synd at det går ut over tredjepart, men sånn er det med alle streiker

Streikevaktene er på plass på helt øde Ruten i Sandnes. - Vi har et etterslep på lønn og har arbeidsdager som kan være i oppe i 12 timer. Derfor står vi her, forklaer Rune Ulseth.

– Dette var vår tid for å forhandle. Jeg synes det virker som at folk støtter oss 100 prosent, sier streikevakt Rune Ulseth på Ruten. Foto: Kristian Jacobsen

– Lørdag formiddag satt det noen ganske få i busskurene her, som ikke hadde fått med seg at vi er i streik. Men nå ser det ut som om alle har fått det med seg.

Rune Ulseth, fungerende klubbformann i Vy, ser utover et vanligvis pulserende Ruten. Denne mandagen er det helt dødt her.

Ruten ligger øde mandag. Foto: Kristian Jacobsen

Har ikke noe med korona å gjøre

– Vi streiker for to saker. Vi har et etterslep på lønn og ligger rundt 20 kroner timen under en vanlig industriarbeider. Det utgjør 40.000 i året. Så er det det med arbeidstid. Det er ikke uvanlig at vi begynner 05 og arbeider til 09. Så har vi fri 09 til 14 og arbeider fra 14 til 18. Da er dagen ødelagt og du går rundt i uniformen og venter på neste økt. Dersom det ikke blir gjort noe med denne arbeidstiden blir det umulig å rekruttere framtidige sjåfører til yrket vårt, sier Ulseth.

– Er dere uheldige med timingen her, siden det er korona-tider og streiken kan føre til trengsel for eksempel på tog?

– Dette har ikke noe med korona å gjøre. Koronaen er der uansett og dette var tida vår for å forhandle. Vi har fått så mye god støtte fra folk og organsisasjoner - jeg har ikke hørt én negativ kommentar.

– Og streikeviljen?

– Den er på topp. Vi står så lenge det er behov for. Om det er en dag, en uke eller en måned. Det er synd det går ut over tredjeparten, ut over passasjerene, men det er sånn med alle streiker.

– Vi står her så lenge vi må, sier John Sem, til venstre, og Rune Ulseth. Foto: Kristian Jacobsen

Togene går som normalt

Dag Brekkan, pressevakt i Go-Ahead Nordic, sier at togene på Jærbanen kjører som normalt, men at de ikke forventer noe særlig mer passasjerer enn vanlig.

– Fordi bussen og toget har helt ulike traseer. Vi vil kunne få noen slengere som tar tog i stedet for buss, men forventer ikke noen stor økning, sier han.

Da Aftenbladet var på stasjonen i morgenrushet mandag, var det ingen overfylte tog, og trafikken gikk tilnærmet normalt til tross for busstreiken.

Det er grunn til å tro at den digitale undervisningen de videregående elevene i Rogaland er tilbudt kan ha påvirket togtrafikken.

Elevene får undervisning digitalt, men kan også møte på skolen dersom de kan komme seg dit, skriver Rogaland fylkeskommune på sine nettsider.

Det blir ikke ordinær undervisning på skolen, men elever som ønsker det, kan følge den digitale undervisningen i lokaler på skolen.

Det var svært få ungdommer på de avgangene Aftenbladet så mandags morgen.

Flere bestiller drosje

– Vi merket økt pågang fra lørdag kveld av. Fra morgenen mandag er pågangen merkbart større, sier daglig leder i Stavanger Taxi, Svein Svimbil.

Drosjeselskapet er foreløpig normalt bemannet, men følger utviklingen nøye.