Søndag. Eiendomsmegler Torill Kalsaas fester til salgs skiltet på et «pågående renoveringsprosjekt», Økonomhytta ved brua inn til Haugen i Sirdal. Mandag kom bud etter bud. Tirsdag kl. 10.30 er hytta solgt for 4,5 millioner, 500.000 over prisantydning. I tillegg kommer 98.670 kr i omkostninger. Geir Sveen