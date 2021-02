Sandberg: – En seier for den destruktive fløyen i partiet

Siv Jensens avgang som leder for Fremskrittspartiet skaper uro i kretsene rundt partiet. Per Sandberg frykter mer nasjonalisme.

Per Sandberg (t.h.) og Siv Jensen sto hverandre svært nær i årene i Frp. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

– For Siv har det vært en kamp hver dag for å holde misnøyen og motkreftene under kontroll i partiet. Til slutt vant de fram. Sivs avgang er en seier for den destruktive fløyen i partiet, sier eks-nestleder Per Sandberg til Adresseavisen.

Selv om han er utmeldt fra partiet, tok Sandberg det tungt da Siv Jensen kunngjorde sin avgang torsdag. Han kaller det en trist dag for Frp, norsk politikk og «alle oss som trodde på Frps liberale og konstruktive verdier.» Han mener den foreslåtte etterfølgeren, Sylvi Listhaug, står ved roret for de destruktive kreftene.

– Jeg tror dessverre vi får et veldig annerledes Frp uten Siv. Mer nasjonalisme, mer misnøye, mer bråk, sier Sandberg, som gikk av som nestleder og fiskeriminister sommeren 2018.

Tor Woldseth har vært medlem i Bergen bystyre siden 1995, men ble ekskludert fra det konfliktfylte partilaget i byen i 2020. Han deler Sandbergs frykt.

– De har laget mye bråk, disse menneskene som står igjen, så klart det blir bråk – om de da ikke ekskluderer alle de som åpner munnen, sier Woldseth til Bergensavisen.