Stavanger er ferdig med fase 1 av vaksineringen

Alle langtidsbeboere ved alders- og sykehjemmene i Stavanger kommune er nå fullvaksinert med dose 2. Men den gode klemmen må vente et par uker til.

Stavanger kommunes tre vaksinefaser:

Fase 1: Vaksinering av alle beboerne ved alders- og sykehjemmene.

Fase 2: Fastlegene vaksinerer alle innbyggere over 65 år og de med underliggende sykdommer.

Fase 3: Massevaksinering av innbyggere i alderen 18–64 år i vaksinesentre. Oppstart skjer trolig over påske.

Denne uken fikk de siste beboerne ved alders- og sykehjemmene i Stavanger satt dose 2 av koronavaksinen. Fortsatt gjenstår en del korttidsbeboere, og disse vil bli ferdigvaksinert av fastlegen sin, melder Stavanger kommune i en pressemelding fredag formiddag.

– Vi vaksinerer etter FHIs prioriteringer, og etter hvor mange vaksiner vi får. Det er en milepæl for oss at vi er ferdige med fase 1, sier direktør Eli Karin Fosse i avdeling for helse og velferd i Stavanger kommune.

Fortsatt munnbind og ikke klem

Men hun understreker at alders- og sykehjemmene fortsatt må ha noen besøksbegrensninger, fordi det går to uker fra andre dose til vaksinen har full effekt.

Til og med 8. mars har institusjonene derfor to besøkstider hver dag. Klokka 16–18 er fast for alle, og beboerne kan også bare ta imot 1–2 besøkende om gangen. Også de pårørende/besøkende må være vaksinert før det slippes helt opp.

– Derfor må klemmingen vente til begge parter er vaksinert. Vi oppfordrer også sterkt de pårørende og andre besøkende om å fortsatt bruke munnbind når de besøker sine, sier Fosse.

Fase 2 er i gang

Fase 2 i vaksineplanen, der alle over 65 år og med underliggende sykdommer vaksineres, er allerede i gang. Alle som er 85 år og eldre og bor hjemme, har fått dose 1. Flere av dem har også fått dose 2.

I tillegg har 1000 personer i aldersgruppen 75–85 år fått satt første dose. Kritisk viktig helsepersonell har også fått vaksine.

Får AztraZeneca i neste uke

I uke 8 får Stavanger kommune 1200 doser av AztraZeneca-vaksinen som er øremerket helsepersonell. Denne vaksinen anbefales av FHI til helsepersonell og til personer under 65 år som ikke har særlig høy risiko for alvorlig sykdom.