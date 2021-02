Fortsatt tvil om storutbygging på Madla

Slik ser bebyggelsen ut i detaljreguleringsplanen som nå er til politisk behandling. Revheimsveien sees i øvre del av bildet. Illustrasjon: DRMA

Et enstemmig utvalg for by- og samfunnsutvikling er positive til første etappe av storutbyggingen på Madla Revheim. Usikkerhet omkring innspill fra Forsvaret gjør likevel at saken sendes videre til kommunestyret.

Publisert: Publisert: Nå nettopp