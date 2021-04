106 grader øst: – En hyllest til mamma

– For meg er vietnamesisk mat laget med kjærlighet, den er fra mamma, sier daglig leder Nellie Trang Andreassen.

Andreassen oppdaget et behov etter Vietnamesisk mat. Nå har hun, sammen med mor og bror, endelig åpnet «106 grader øst» Foto: Åshild Thomassen Ramsdal

– 106 grader øst er koordinatene til My Tho, som hjembyen til mamma, forteller Andreassen.

Sammen med sin mor og bror, driver hun «106 grader øst». «Food truck’en» har nylig åpnet i Vågen i Sandnes, og tilbyr autentisk Vietnamesisk «street food». Foreldrene til Andreassen er fra Vietnam, og kom til Sandnes etter Vietnamkrigen.

– De har virkelig holdt fast på det vietnamesiske kjøkkenet.

Daglig leder, Nellie Trang Andreassen Foto: Åshild Thomassen Ramsdal

Fra Vietnam til Sandnes

Mye av inspirasjonen har hun hentet fra foreldrene sine.

– Pappa er fra nord i Vietnam, mens mamma er fra sør, og Vietnamkrigen var jo en borgerkrig mellom nord og sør. Men så traff de hverandre i Japan i et asylmottak og bodde der i tre år før de reiste til og bosatte seg Sandnes.

Hun er født og oppvokst i Sandnes, men har de siste 15 årene bodd både i Oslo og i utlandet. Likevel var det å komme tilbake til hjembyen, det hun ønsket mest.

– Mye av grunnen til det er jo fordi foreldrene mine bosatte seg her, og både jeg og brødrene mine er veldig glad i Sandnes.

Andreassen og broren, Nick Duy Do (t.h), har vokst opp i med vietnamesisk mat. Nå ønsker de at andre skal få lov til å prøve maten. Foto: Privat

Autentiske smaker

Andreassen forteller at det lenge har vært en drøm å få starte opp en familiebedrift som tilbyr autentisk vietnamesisk mat, og at hun aldri hadde klart det uten sin mor.

– Det er jo mamma som står bak dette. Det er hun som er kokken, og for å få det autentisk, så måtte vi ha med henne.

Andreassen vokste opp mellom den norske og den vietnamesiske kulturen. Da hun var yngre og hadde venner på besøk, ble de ofte servert vietnamesisk mat.

– Jeg husker at mange skrøt av det vietnamesiske kjøkkenet. Så for meg har det alltid vært at jeg vet at vietnamesisk mat er bra, men jeg lærte også at andre folkeslag liker det – som har gjort at vi har troen på dette konseptet.

Familien startet med catering, og fikk gode tilbakemeldinger. Men folk ønsket et utsalgssted. Foto: Åshild Thomassen Ramsdal

Annerledes konsept

Det har lenge vært trendy med «food truck» i storbyer, men i Sandnes er det ikke så mange som har valgt å bruke det.

– Vi har prøvd å modernisere Sandnes, og gjøre det litt mer urbant, som jeg håper kan trekke både unge og eldre, sier Andreassen.

Hun forteller også at det ikke er så mange som tilbyr vietnamesisk mat i Sandnes, og at mange blander det med «thaimat» og «kinamat».

– Det vietnamesiske kjøkkenet handler om å finne den unike balansen mellom det syrlige, søte, sterke og salte. I tillegg er maten basert på friske og ferske grønnsaker og urter.

«106 grader øst» serverer blant annet Bánh mì, som er en vietnamesisk baguette, fritert scampi, wonton, stekt ris, vårruller og vietnamesisk iskaffe.

– Maten blir laget på vårt storkjøkken på Austrått, der vi også driver med catering, og blir fraktet hit. Vi har ikke så stor plass til å produsere mat i «food truck’en», og det er heller ikke lov til å frityrsteke. Men baguettene lager vi her, sier Andreassen.