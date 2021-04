Ferjer og busser i Rogaland kan bli rammet av storstreik

Om lag 28.500 arbeidstakere vil gå ut i streik fra søndag hvis ikke meklingen mellom LO, YS og NHO lykkes. Det kan ramme blant annet ferjer og busser i Rogaland.

MF «Nesvik» er ferdig utrustet av Westcon Yard i Ølensvåg og settes inn kommende uka. Hydrogenferja «Hydra» skal være ferdig til høsten. Foto: Økland foto

Tor Inge Jøssang Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Hvis vi ikke kommer til enighet med NHO innen meklingsfristen, tar YS ut over 5500 bussjåfører over hele landet i streik, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat, i en pressemelding.

I tillegg kommer bussjåfører omfattet av LOs uttak. En streik vil trolig føre til at alle rutebusser står.

Rute D i Boknafjordsambandet og rute 1 i ferjesambandet Hjelmeland-Nesvik-Ombo er omfattet av streikevarselet.

– Rute 1, som betjenes av MF «Hjelmeland» kan komme ut i streik, mens rute 2 med MF «Sigrid» fortsatt skal gå. Dette betyr at det blir turer til Ombo, sier Gaute Gangenes, Norleds ferjesjef i Rogaland.

«Sigrid» er den minste ferja. Kapasiteten til å frakte biler over Jøsenfjorden reduseres betydelig hvis det blir streik. Dette kan bety lange køer og ekstra venting på Nesvik kai når hyttefolket skal hjem søndag.

– Erfaringsmessig er publikum observante når det kan være fare for streik. De følger godt med på varslinger og vurderer alternativer, sier Gangenes.

Sambandet får to nye ferjer i år. Hydrogenferja «Hydra» settes i drift til høsten, mens elektriske MF «Nesvik» tas i bruk kommende uke. Dette øker kapasiteten, fordi MF «Nesvik» har plass til 80 biler, mens «Sigrid» tar 55.

– Vi overtar «Nesvik» fra Westcom i Ølen fredag og seiler sørover i løpet av helga. Planen er å bemanne den opp, for å gjennomføre tester og øvelser på mandag. Den settes kanskje i drift helt i starten av uka., forklarer Gaute Gangenes.

Her er noen av bransjene som vil bli rammet av en storstreik, ifølge NTB:

* Både LO og YS tar ut bussansatte. YS mener at alle rutebusser i Norge vil stå ved en streik.

* En rekke ferjesamband langs hele kysten.

* Store deler av bygg- og anleggsbransjen, deriblant asfaltbransjen.

* Flere industrivirksomheter, blant annet Aker Solutions og Kongsberg Defence & Aerospace.

* Mat- og næringsmiddelproduksjon, i første omgang drikkevarer, sjokolade og snacks, og salat.

* El- og heisinstallasjon, særlig på Østlandet.

Rogalandsbedrifter omfattet av streikevarsel fra LO Laerdal Medical AS Laerdal Medical AS Aker Solutions AS Aker Solutions AS Aker Solutions AS Adecco Solutions AS Aker Solutions AS Skanska Norge AS ISS Facility Services AS Rentokil Initial Norge AS Ringnes AS avd Forus EVRY Norge AS Apply AS Backe Rogaland AS NCC Norge AS Toma Eiendomsdrift As Coca-Cola European Partners Norge AS Avd Sør, CBRE Corporate Outsourcing AS Coor Service Management AS Bring Cargo AS Samskip Logistics AS Bravida Norge AS Apply AS Bravida Norge AS Kruse Smith Entreprenør AS Kruse Smith Entreprenør AS Apply AS Rosenberg Worley AS GMC Marine Partner AS Rosenberg Worley AS Boreal Travel AS Anticimex As Asco Norge AS Tide Buss AS OKK-Drift as PEAB Asfalt Norge AS Caverion Norge AS A Aibel AS Aibel AS Kruse Smith Entreprenør AS Recover Caverion Norge AS Aibel AS Polygon As Ringnes Supply Company AS avd Forus Schenker AS SSG Norge AS Aker Solutions AS Aker Solutions AS