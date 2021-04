Allerede høsten 2019 meldte Bjarne Undheim at han og partiet hadde gjort et årsmøtevedtak om å gi full gass for den lokale legevakten. Den ble foreslått nedlagt og flyttet til Sandnes. Etter mange runder, konstaterer han at Hå og Klepp har gjort en jobb som gjør at også Time blir med i en ny legevakt for nær 60.000 innbyggere. Nå kan Undheim drive «kosearbeid» på gården, med en Brøyt X20 1978 modell. - Men også den kan raskt trenge legevakt, slår han fast. Geir Sveen