På innsiden av pandemiposten: – Barna mine ble redde, men jeg har følt meg trygg

243 personer har trengt innleggelse på Stavanger universitetssjukehus som følge av covid-19 siden 10. mars i fjor. Oddvar Di Lorenzo er én av dem.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Oddvar Di Lorenzo (48) fulgte alle råd, men ble likevel koronasmittet. Etter hvert fikk han høy feber, hoste og tung pust. De siste fire dagene har han fått behandling på pandemipost på Stavanger universitetssjukehus. Han er nå utskrevet. Jon Ingemundsen

– Airpodsene mine gikk tom for strøm i dag. Da kjente jeg at det var på tide å komme seg hjem, sier Oddvar Di Lorenzo med et glimt i øyet. Etter fire dager på pandemipost er han endelig i god nok form til å skrives ut fra sykehuset.

Ut av de hvite sykehusklærne, bort fra den hvite senga og det hvite rommet.

– Jeg kjenner at det blir godt å komme hjem nå, sier 48-åringen. En sykepleier ikledd fullt smittevernutstyr kommer inn i rommet og forsvinner bak en skillevegg. Flere pasienter deler rom på pandemiposten. De er en kohort.