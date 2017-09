UiS-professor får undervisningsforbud, men mister ikke jobben

Dette melder NRK.

Arbeidsgiver Universitetet i Stavanger (UiS) har bestemt at professor Nils Rune Langelands ikke skal undervise i studieåret 2017/2018, men UiS åpner for at han kan undervise «mer enn normalt» i framtiden.

Det var i sommer at grove meldinger som historieprofessor Langeland har sendt til flere kvinner ble publisert på sosiale medier.

- Jeg ble kvalm, sa Erle Marie Sørheim, en av dem som mottok uønskede meldinger fra Langeland, den gangen.

Dette mente Kvinnegruppen Ottar at UiS burde gjøre med saken

Overfor NRK bekrefter Odd Magne Bakke ved Institutt for kultur- og språkvitenskap at personalsaken mot historieprofessoren nå er ferdig behandlet. Den strengeste reaksjonen en professor kan få på et norsk lærested, er oppsigelse, men dette er svært sjeldent. Bakke sier at professoren ikke har mistet jobben.