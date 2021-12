Fire av fem skoleansatte har ikke fått tredje vaksinedose

Kun 20 prosent av de ansatte i skoler og barnehage har fått tredje dose koronavaksine. Dermed må de fleste følge de nye og omstridte karantenereglene.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) under en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB-Marius Helge Larsen

Tall fra FHI viser at 50.000 ansatte i skole og barnehage har fått tredje vaksinedose mot korona, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Det utgjør om lag 20 prosent av de ansatte.

– Regjeringen har bedt kommunene prioritere å vaksinere ansatte i barnehage og skole. Det er bra at mange kommuner gjør det og at ansatte tar vaksinen. Med tredje dose vil flere unngå å bli syke, og de vil slippe karantene også på fritiden, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Omstridt

Regjeringen har fått kraftig kritikk fra lærerorganisasjonene for det nye karanteneregelverket, som innebærer at de ansatte i skoler og barnehager får unntak fra smittekarantene i arbeidstiden fra 1. januar, men fortsatt må være i karantene på fritiden.

– Slik jeg oppfatter de nye reglene, er det sånn at lærerne og barnehageansatte blir unntatt fra karantene i arbeidstiden, men at de skal være i karantene på fritiden. Med det kan vi få en situasjon der de er på jobb, men vil sitte i fritidskarantene langt utover våren, sa nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet da de nye reglene ble kjent mandag.

Regjeringen har brukt karanteneunntaket for dem som har fått tredjedose til sitt forsvar for ordningen.

– Like over nyttår er det ventet at det vil være mange flere ansatte som oppfyller kravene for å kunne ta oppfriskningsdose, altså at det er gått minst 4,5 måned siden dose 2. Anslag fra FHI er at 146.000 ansatte vil være klare for vaksinasjon i uke 2, sa statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet i en epost til NTB tidligere i uken.

Klar oppfordring

Nå opplyser regjeringen at 65 prosent av de ansatte i skolene og barnehagene vil ha fått tredjedosen eller være klare for vaksinasjon før uke 3.

– Alle ansatte bør prøve å ta vaksine så fort dere kan. Ta kontakt med kommunen hvis du ikke har hørt noe, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

I tillegg til Utdanningsforbundet, har både Lektorlaget og Skolenes landsforbund reagert kraftig på den nye karanteneordningen.

Regjeringen opplyser at andelen ansatte i skole og barnehage som er vaksinert med tredje dose, økte fra 11,5 prosent til 19 prosent på én uke. I uke 51 fikk 19.000 ansatte oppfriskningsdoser mot 18.000 doser i uke 50.