Raseri i Forsand: – En gedigen skandale

De vant ikke fram. Fra venstre tidligere Forsand-ordfører Årstein Løland, tidligere Forsand-varaordfører Tore Hans Mikkelson, tidligere Forsand-ordfører Ingeborg L. Søyland, leder av aksjonsgruppa Rolf Magne Haukalid og Ingvar M. Fossan, som er pensjonert kaptein i Høgsfjord-sambandet.

– Dette er uforståelig, skammelig og en gedigen skandale. For Forsand, for Rogaland og for Norge som nasjon. Og ikke minst for tiltroen til det politiske systemet, sier Rolf Magne Haukalid etter at regjeringens konklusjon om grensejustering for Forsand.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden