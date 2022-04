Politiet ber om tolv nye ukers varetekt for Tengs-siktede

Når fengslingsperioden går ut tirsdag 12. april vil politiet be om 12 nye uker varetektsfengsling for 51-åringen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs.

Politiadvokat Fredrik Soma sier politiet har som mål å ferdigstille etterforskningen av Tengs-saken til sommeren.

Det bekrefter politiadvokat Fredrik Martin Soma overfor Haugesunds Avis.

Karmøymannen, som også er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, ble pågrepet 1. september på Sørlandet. Det har snart gått et halvt år siden han sist ble avhørt av politiet.

– Etterforskningen fortsetter, og det vil den gjøre fram mot sommeren. Politiet har som mål å bli ferdig med Tengs-saken før sommerferien, forteller Soma.

Mannen har sittet varetektsfengslet i Åna fengsel i Rogaland, mens han venter på at politiet skal ferdigstille etterforskningen og sende saken over til statsadvokaten.

– Det går på avhør, ulike undersøkelser og videre arbeid med etterforskningen som allerede er gjort i saken. Det dreier seg om å behandle opplysningene som er kommet inn til politiet, sier Soma om arbeidet som gjenstår.

Mannen har via sine advokater hevdet sin uskyld i begge sakene.