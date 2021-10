– Nå vil vi at flinke folk tar kontakt. De må gjerne komme fra oljeservise-næringene, sier Knut Nesse. Han var en toppene i internasjonalt næringsliv og ledet den nederlandske giganten Nutreco i seks år før han vendte hjem til Jæren, der han nå bygger opp Akva Group for en ny stor satsing for lakseoppdrett på land.