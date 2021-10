MDG-topp om Rogfast: - Prosjekt med mange skjeletter i skapet

– Rogfast slutter ikkje å overraske. Prestisjeprosjektet er godt i rute med å gi oss rimeleg underholdning i mange år framover, mener Alexander Rügert-Raustein (MDG), leder av fylkessamferdselsutvalget.

På Kvitsøy er utbyggingen kommet godt i gang.

Den spydige kommentaren fra MDG-politikeren skyldes at Rogfast-sjef Oddvar Kaarmo har bestilt en jordskjelvrapport.

Bakgrunnen er et NRK-oppslag om at verdens lengste undersjøiske tunnel bygges i Skandinavias mest aktive jordskjelvområde, uten at det er gjort en risikovurdering. Rapporten ventes å være klar innen fire uker.

– Jeg blir sarkastisk, fordi jeg ikke vet om jeg skal være oppgitt eller lattermild. At en har det så travelt med å få dette prosjektet gjennom at en unnlater å gjennomføre en nødvendig risikovurdering, er hårreisende gambling med sikkerheten, mener Alexander Rügert-Raustein.

Denne uka brøt MDG samarbeidet med flertallskoalisjonen i fylket på grunn av et annet veiprosjekt: Omkjøringsvei rundt Åkra på Vest-Karmøy.

I en kommentar på Facebook-siden til Rügert-Raustein omtaler lederen av Naturvernforbundet, TrulsGulowsen, Åkra-prosjektet som «sprøtt» og «det aller mest idiotiske og meningsløse veiprosjektet» han så på en rundtur i sommer.

I omtalen av Rogfast er heller ikke Rügert-Raustein diplomatisk.

– Det er godt å høre at Kaarmo tar affære og bestiller en utredning, men skremmende at det skjer som følge av et NRK-oppslag. Det er åpenbart at Kaarmo har tatt over ledelsen av et prosjekt med mange skjeletter i skapet, sier MDG-politikeren.

Alexander Rügert-Raustein og MDG har brutt med Ap, KrF, Sp og Venstre, slik at de dermed ikke lenger har flertallet bak seg på fylket.

Han viser til Transportøkonomisk institutt som i 2013 advarte mot at hastverk i planleggingen ville øke faren for kostnadsoverskridelser.

– Det vil denne forsømmelsen fort kunne bli et godt eksempel for. Et av tiltakene som reduserte byggekostnaden etter byggestoppen i 2019 var å heve toplanskrysset under Kvitsøy med 20 meter for å forkorte tunnelarmen med cirka 300 meter og spare 11 millioner kroner. Jeg er ikke geolog, men at mindre overdekning også betyr mindre styrke trenger en ikke være rakettforsker for å forstå. TØI-rapporten forteller også at byggekostnadene øker 15–30 prosent når hele tunnelløpet skal helstøpes. Da skjønner man at kostnadene vil eksplodere dersom det skulle vise seg at konstruksjonen må forsterkes for å ivareta sikkerheten. Jeg har en følelse av at det har gått så mye prestisje i dette prosjektet at man er villig til å ta alle slags snarveier for å opprettholde et falskt bilde av et overkommelig kostnadsnivå. Jeg har tidligere advart mot det absurde bompengenivået for dette prosjektet, og gjør det igjen, sier Alexander Rügert-Raustein.

Bomsatsene er foreløpig satt slik:

1176 kroner for tunge kjøretøy.

392 kroner for lette kjøretøy til og med 3500 kilo. Lette kjøretøy med Autopass-bombrikke får 20 prosent rabatt.

Nullutslippskjøretøy skal betale 50 prosent av den rabatterte prisen.

Satsene vil bli oppjustert med prisstigningen fram til den undersjøiske motorveien åpnes sommeren 2031.

Stortinget setter de endelige satsene når sluttregningen er klar.

– Først Åkra, nå dette Rogfast-utspillet. Tror du at klimaet forsures ytterligere i den gamle flertallskoalisjonen?

– Når det gjelder Rogfast har jeg vært tydelig så mange ganger, at jeg ikke tror det kan bli surere, svarer Rügert-Raustein.

Rogfast-sjef Oddvar Kaarmo viser til at det er gjort en rekke risikovurderinger i forbindelse med reguleringsplanarbeidet, men at han som ny prosjektleder ikke har detaljkunnskap om alle dokumenter tilbake i tid.

– Det kan godt være at det er gjort vurderinger, men at de ligger fragmentert og forskjellige steder i dokumentene som følger reguleringsplanen. Det er der slike vurderinger hører hjemme. Jeg skal gi Rügert-Raustein litt rett i at det er en liten svakhet hvis det ikke finnes en rapport som omtaler jordskjelv, og jeg synes det er greit å kvittere ut denne problemstillingen og legge fram dokumentasjon. Jordskjelv trenger ikke å representere en stor usikkerhet i prosjektet. Det er gjort vurderinger i andre undersjøiske tunnelprosjekter og oftest kommer de ganske gunstig ut i forhold til merarbeid for å sikre mot skjelv. Nå produserer vi rapporten, og så får vi se om det får innvirkning på prosjektet, sier Kaarmo.