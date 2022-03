Kraftig økning i skolefravær: – Vi er kjempebekymret

Sigrid Stalsberg (16), Lotte Haave Nilsen (15), Live Rønneberg Andresen (15) og Louise Flesland (15) har flere ideer til hva skolen kan gjøre for å hjelpe elever tilbake.

De siste to årene har antallet elever som er mye borte fra skolen økt med 55 prosent, men problemet var økende også før korona. – Kanskje er det for mye stress og press. Det blir for mye, sier 10.-klassinger.

