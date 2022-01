Tor-Erlend (35) selger våt ved rett fra kløyvemaskinen: - Folk sikrer seg ved til neste vinter, så de kan slappe av

I over 25 år har Tor-Erlend Eiane solgt ved på Idsal, et av de populære hytteområdene i Søre Strand. Nå selges storsekkene etter hvert som tømmeret kløyves. Stort sett furu, men også osp, eik og bjørk.

Alle er utsolgt for tørr, norsk ved. Tor-Erlend Eiane (35) la ut en annonse på Finn.no for å se om det er interesse for å kjøpe våt ved, rett fra kløyvemaskinen. Om det var!

