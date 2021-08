Jubelbrølene runget ofte fra Team-Olsbu under supersprinten på Blink-festivalen fredag, der Marte Olsbu Røiseland selvfølgelig var favoritten. Mor til Marte er Helga Olsbu, nummer to fra høyre på bildet. Til venstre for henne, venninnen til Marte, Malene Nesset. Helt til høyre svigermor Torhild N. Røiseland. Fredrik Refvem